Beşiktaş 22 maçtır kaybetmiyor!
Beşiktaş, Dinamo Kiev karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 22 maça taşıdı.
Beşiktaş, Dinamo Kiev karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.
Geçen sezon Sivasspor'la oynanan lig maçında aldığı yenilginin ardından toplam 22 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, geride kalan maçların 18'ini galibiyetle noktalarken 4 maçta rakipleriyle yenişemedi.
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