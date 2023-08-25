Beşiktaş 22 maçtır kaybetmiyor!

Beşiktaş, Dinamo Kiev karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 22 maça taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 01:30
Beşiktaş 22 maçtır kaybetmiyor!
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Beşiktaş, Dinamo Kiev karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.

Geçen sezon Sivasspor'la oynanan lig maçında aldığı yenilginin ardından toplam 22 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, geride kalan maçların 18'ini galibiyetle noktalarken 4 maçta rakipleriyle yenişemedi.


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Dinamo Kiev beşiktaş rekor UEFA Konferans Ligi

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