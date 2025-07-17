Beşiktaş'a rekor gelir!

Transferin hızlı ismi Beşiktaş, kadrosuna kattığı isimlerle birlikte ekonomik anlamda önemli gelirler de elde etmeye başladı.

Siyah-beyazlılar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü gibi önemli transferleri kadrosuna kattı ve Beşiktaş taraftarı, yeni transferlerinin formasını almak için yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş'ta, son 48 saatte ortaya çıkan gelir rekor olarak geçti. Beşiktaş, forma satışlarında 100 bine çok yaklaştı ve diğer ürünlerden edilen gelirlerle de yaklaşık 2.5 milyon dolarlık ciroyu kasasına kattı.