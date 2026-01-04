Beşiktaş'a transfer kötü haber! 'Gelecek yıl da Dortmund'da olacağım'

Borussia Dortmund ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Emre Can, Alman takımındaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezonun ikinci yarısına İspanya'nın Marbella şehrinde hazırlanan Dortmund'un kampında bulunan gurbetçi futbolcu, Sky Sports'a verdiği röportajda son birkaç ayının sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı geçmesine rağmen geleceğe umutlu baktığını belirtti ve Borussia Dortmund'da kalmayı planladığını söyledi. Yönetimle yapılan görüşmelerin umut verici şekilde sürdüğünü söyleyen Emre, henüz bir anlaşmaya varılmadığını da ifade etti.

"BUGÜNKÜ DURUMA GÖRE GELECEK YIL DA DORTMUND'DA OLACAĞIM"

Tecrübeli oyuncu, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin opsiyon yoluyla otomatik olarak uzatılabileceğinin hatırlatılması üzerine "Karar zamanı geldiğinde verilecek. Birbirimize çok güvendiğimize inanıyorum. Kulüp bana çok güveniyor ve ben de kulübe çok güveniyorum. Burada çok mutluyum. Zor zamanlar da geçirdim ama kulüp her zaman yanımda oldu. Bu yüzden, bugünkü duruma göre, gelecek yıl da BVB'de futbol oynamaya devam edeceğime inanıyorum. Ama futbolda asla kesin sözler vermemelisiniz. Göreceğiz. Ama bugünkü duruma göre: Evet, gelecek yıl da BVB'de olacağım" ifadelerini kullandı.

"ZİHİNSEL OLARAK KOLAY DEĞİLDİ"

Uzun süren sakatlığı ve rehabilitasyon sürecinde yaşadığı aksilikler hakkında konuşan 30 yaşındaki savunma oyuncusu şunları söyledi:

"Her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Bu kadar uzun süre sahalardan uzak kalacağım tamamen öngörülemezdi. Geçen sezon zaten sorunlarım vardı. Kulüpler Dünya Kupası'nda işler yolunda gitmedi, bu açıktı. Sezon öncesi hazırlık kampında takıma katıldım ve sorunlar yaşadım. Rehabilitasyon sürecinde tekrar tekrar aksilikler yaşadım. Bu zihinsel olarak kolay değildi. Kendime sürekli şunu söylüyordum: Sonunda tekrar iyileşeceksin. Bu yüzden pozitif kalmaya çalıştım. Çevremdeki insanlar, ailem, eşim bana güç verdi."

"NE KADAR İYİLEŞTİĞİMİ SÖYLEMEK ZOR"

Emre Can, şu andaki fiziksel durumunun nasıl olduğuna dair bir soruya "Bunu söylemek zor çünkü dürüst olmak gerekirse hala bazı sorunlarım var. Ne kadar iyileştiğimi söylemek zor. Bugünkü antrenman iyi bir başlangıçtı. Yorucu ama ağrısız geçirdiğim her gün güzel bir gün" yanıtını verdi.