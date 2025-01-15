Beşiktaş, Bahçelievler deplasmanında mağlup

Bahçelievler Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Beşiktaş, Bahçelievler deplasmanında mağlup
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 19:49

Bahçelievler Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekip ligde 8. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş 10. kez kaybetti.

Salon: Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

Bahçelievler Belediyespor: Merve Tanyel, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh (Merve İzbilir, Almodovar, Sema Nur Doluca, Baird, Simay Gazi)

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Begüm Kaçmaz, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Nezir, Beliz Başkır)

Setler: 16-25, 25-23, 25-17, 25-22

Süre: 105 dakika (24, 29, 24, 28)


Etiketler: #Bahçelievler Belediyespor #beşiktaş #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi
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