Beşiktaş, Bahçelievler deplasmanında mağlup
Bahçelievler Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
Bahçelievler Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekip ligde 8. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş 10. kez kaybetti.
Salon: Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksi
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
Bahçelievler Belediyespor: Merve Tanyel, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh (Merve İzbilir, Almodovar, Sema Nur Doluca, Baird, Simay Gazi)
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Begüm Kaçmaz, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Nezir, Beliz Başkır)
Setler: 16-25, 25-23, 25-17, 25-22
Süre: 105 dakika (24, 29, 24, 28)
Spor Haberleri
- Fatih Terim'in takımı 90+7'de güldü!
- Beşiktaş, Bahçelievler deplasmanında mağlup
- Eczacıbaşı, Sarıyer'de set vermeden galip
- Adanaspor'da 3 imza!
- Beşiktaş'tan UEFA ile kritik yasak görüşmesi!
- Galatasaray Daikin, deplasmanda kazandı
- Hamas'tan anlaşma taslağına yanıt!
- Konyaspor Kulübünde Ömer Korkmaz yeniden başkan seçildi
- Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten kötü haber!
- İbrahim Hatipoğlu'ndan Mauro Icardi açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi
- Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki videosu izletti
- CHP, belediye operasyonlarına karşı kartını çekti
- 'Madem hedefiniz benim...'
- Suriye'den Türkiye'ye görülmemiş gümrük vergisi!
- Evde boğazları kesilmiş halde bulundular!
- Özlem Gürses'ten 'Bahçeli' itirafı
- Kürsüde Kürşad Yılmaz'a sert yanıt!
- Kasım Gülpınar ve Kürşad Zorlu ne yapacak?
- Gözaltındaki Rıza Akpolat’tan mesaj var!