Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Süper Lig’in 9'uncu haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugünkü antrenman ile başladı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 9'uncu haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Milli takım kamplarına giden oyuncuların katılmadığı ve Asbaşkan Emre Kocadağ’ın da izlediği idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 16.00’da gerçekleştireceği çift antrenman ile devam edecek.
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