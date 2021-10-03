Beşiktaş, sakat oyuncuları milli takıma göndermiyor

03 Ekim 2021 Pazar, 09:00

Beşiktaş Futbol AŞ. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı ekibin 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçıyla ilgili olarak, "Milli araya girerken böyle önemli bir galibiyet almak bizler için kritikti. İnşallah milli aradan sonra herhangi bir eksiğimiz olmadan lige kaldığımız yerden devam edeceğiz. Başakşehir maçıyla başlayan zor bir periyoda gireceğiz. Bu kritik sürece eksiksiz girmek amacımızdı. Üç puanı da aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş Futbol AŞ. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli aradan önce aldıkları 3 puanın önemine vurgu yapan Kazancı, "Milli ara öncesi çok kritik bir müsabakaydı. Son iki lig maçımızda puan kaybetmiştik. Çok eksiğimiz var. Bugün Vida geri döndü. Diğerleri de Necip ve Teixeira gibi aramıza yavaş yavaş dahil olacaktır. Milli araya girerken böyle önemli bir galibiyet almak bizler için kritikti. İnşallah milli aradan sonra herhangi bir eksiğimiz olmadan lige kaldığımız yerden devam edeceğiz. Başakşehir maçıyla başlayan zor bir periyoda gireceğiz. Bu kritik sürece eksiksiz girmek amacımızdı. Üç puanı da aldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Hakemin bugün gösterdiği performanstan dolayı mutlu olmadıklarını söyleyen Ceyhun Kazancı, "Başkanımızın Ajax maçından önce hakem performanslarıyla ilgili verdiği bilgi var. Milli arada başkanımız bu konuda detaylı bir bilgilendirme yapacaktır. Bugün de taraftarlarımız gördü zaten. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Daha detaylı bir şekilde başkanımız bilgilendirme yapacak ama tabii ki bizler de mutlu değiliz. Bugün de bizleri mutlu eden bir performans olmadı" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIMA BİRÇOK SAKAT OYUNCUMUZ GİTMEYECEK"

Sakat oyuncuların son durumuyla ilgili de konuşan Kazancı, "Milli takıma birçok sakat oyuncumuz gitmeyecek. Vida geri döndü, o gider. Onun dışında Ghezzal'ın gitmeyeceğini söyleyebilirim. Larin, Kanada'nın 3 maçından ilk 2 tanesine gitmeyecek, son maça ise bakacağız. Muhtemelen o da gitmez. Atiba gidecek. Onun dışında zaten herkes iyileşti gibi bir şey. Bir hafta içerisinde hiçbir sakatımız kalmaz. Bir tek N'Koudou'nun durumu, milli maç arasının biraz daha ötesine geçebilir. Onun dışında bütün sakatlarımızın iyileşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.