Beşiktaşlı Güven Yalçın, golünü anlattı: Tam rüyamdaki gibiydi

02 Ekim 2021 Cumartesi, 21:30

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'a galibiyeti getiren iki golü atan Güven Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yalçın, "İlk golde iyi vurdum. Rosier iyi de orta kesti. Rüya gibi. Her oyuncu böyle gol atmak ister. Tam rüyamdaki gibiydi. Daha önemlisi takım oyunumuzdu. Belki iyi başlamadık ama golü bulduktan sonra açıldık. Tuhaf bir gol yedik. Sonra Rıdvan iyi ortaladı. Vurdum gol oldu. Maçı tuttuk ve galip geldik" dedi.

İlk golde Rosier ikinci golde Rıdvan'ın çok iyi ortalar yaptıklarını kaydeden Güven Yalçın, performansıyla ilgili olarak da "Her gün çalışıyorum. Üstüne koymak istiyorum. Hocanın güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. Bizim için çok önemli bir üç puandı. Milli araya böyle giderek kazanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.