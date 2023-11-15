Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin acı günü
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin vefat eden kayınpederi toprağa verildi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaşamını yitiren kayınpederi Özdemir Yazıcı'nın cenazesi, Karabük'te defnedildi.
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Karabük'teki özel hastanede dün hayatını kaybeden 88 yaşındaki Yazıcı'nın cenazesi, Şirinevler Camisi'ne getirildi.
Yazıcı'nın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Öğlebeli Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Yazıcı'nın ailesi ve Çebi'nin yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Belediye Başkanı Rafet Vergili, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin başkanları ile vatandaşlar katıldı.
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