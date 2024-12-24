Beşiktaş Başkanı Yücel'den Çanakkale Valisi'ne ziyaret
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Hüseyin Yücel, Çanakkale'deki taraftar dernekleri ve kongre üyeleriyle kentteki bir otelde bir araya geldiği toplantının ardından Çanakkale Valiliğine geçti.
Yücel, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.
Görüşmenin sonunda Yücel, Vali Toraman'a Beşiktaş forması, Vali Toraman da Şehitler Abidesi'nin minyatürünü hediye etti.
Etiketler: #beşiktaş #Hüseyin Yücel #çanakkale #Çanakkale Valiliği
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