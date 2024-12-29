Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş başkan adayları kimler?
Beşiktaş başkanlık seçimi tarihi, tüm Beşiktaşlı futbolseverler tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Başkan adayları kimler?
Hasan Arat'ın istifa etmesinin ardından şuan mevcut başkan Hüseyin Yücel oldu. Yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunun ardından Beşiktaş'ta iki başkan adayından biri yeni başkan olacak. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Başkan adayları kimler?
BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Beşiktaş’ın yeni başkanı yapılacak Olağanüstü Genel Kurul ile belli oluyor.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak seçim saat 29 Aralık Pazar günü saat 10.00’da başlayacak.
Genel kurul programı, toplantı başkanlık divanı seçimiyle başlarken, başkan adaylarının programlarını takdimiyle devam edecek.
Ardından ise Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi gerçekleştirilecek.
BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Beşiktaş'ta şu ana kadar adaylığını açıklayan isimler Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı oldu.
Etiketler: #beşiktaş #başkanlık seçimi
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