Beşiktaş, Belçika'dan eli boş döndü
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Kangoeroes Mechelen'e 83-74 yenildi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Belçika ekibi Kangoeroes Mechelen'e 83-74 yenildi.
Heylen Vastgoed Basketbol Kampüsü'nde oynanan müsabakanın ilk periyodu 19-19 berabere tamamlandı. İkinci çeyrekte daha etkili olan Kangoeroes Mechelen, soyunma odasına 50-44 üstün gitti.
İkinci yarıda Beşiktaş'ın farkı kapatmasına izin vermeyen Belçika ekibi, üçüncü periyodunu 64-59 önde bitirdiği karşılaşmayı 83-74 kazandı.
Bu sonuçla Beşiktaş, grupta ilk mağlubiyetini yaşadı. Kangoeroes Mechelen ise ilk galibiyetini elde etti.
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