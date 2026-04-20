Beşiktaş birbirine benzeyen pozisyonlarda topu ağlarında görerek kaybetti

SAMSUNSPOR 25 YIL SONRA

Samsunspor, Beşiktaş’ı iç sahada 25 yıl sonra mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar, 50. dakikada Holse’yle 56’da da Coulibaly ile hemen hemen aynı yerden ve iki futbolcunun sol ayağıyla benzer vuruşlarında topu ağlara yolladı.

YILDIRIM: EZEREK ALDIK

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Beşiktaş gibi bir takımdan böyle bir 3 puanı neredeyse ezerek aldık. Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Trabzonspor’la çok önemli maçımız var. Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyoruz” dedi.

‘YAKIŞMADI’

Beşiktaş, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor’a 2-1 mağlup oldu. Özellikle maçın ikinci yarısında varlık gösteremeyen SiyahBeyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, bazı futbolcuların düşük performansına dikkat çekti. Yalçın, “İlk yarı daha iyiydi oyun. İkinci yarının 20-25 dakikası kötü başladık. Rakip 2 tane jeneriklik gol attı. Oyuncuların psikolojisi bozuldu beklenmedik bir durum oluşunca. Kötü oyunla kaybettik. Üzgünüz. Bazı bireysel performansları değerlendireceğiz kendi içimizde. İkinci yarı bize yakışmadı” dedi.

RIDVAN: FORMANIN HAKKINI VERMELİYİZ’

Siyah-Beyazlı futbolculardan Rıdvan Yılmaz, “Daha iyi olmamız, daha çok mücadele etmemiz lazım. Bu formanın hakkını vermemiz lazım” ifadelerini kullanırken Murillo ise “İkinci yarıya uyuyarak girdik. Goller yedik” yorumunda bulundu.

ERSİN VE MURILLO CEZALI

Beşiktaş’ta sarı kart gören kaleci Ersin ve Murillo cezalı duruma düştü. İki futbolcu haftaya Karagümrük maçında yok. Beşiktaş’ın devre arasında transfer ettiği Asllani, 90+1. dakikada kullandığı penaltıyı ağlara yolladı ve Siyah-Beyazlı formayla ilk golünü attı.