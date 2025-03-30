Beşiktaş BOA, yarı finale yükseldi!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final maçında Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u 68-63 mağlup etti. Seride durumu 2-1 yapan Beşiktaş, yarı finale yükseldi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u 68-63 mağlup etti.
Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan siyah-beyazlılar, yarı finale yükseldi. Beşiktaş, yarı final serisinde Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Güler, Yarkın Keskin
Emlak Konut: Thomas 27, Sehernaz Çidal, Macaulay 12, Parks 12, Ndour 8, Gamze Takmaz, Berfin Sertoğlu 4
Beşiktaş BOA: Özge Özışık 3, Lazic 11, Winterburn 12, Fagbenle 20, Krajisnik 19, Hatice Pelin Gülçelik 3
1. Periyot: 8-22
Devre: 27-35
3. Periyot: 45-48
Beş faulle çıkan: 36.52 Macaulay (Emlak Konut)
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