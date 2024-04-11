Beşiktaş BOA'dan flaş açıklama: 'Parkede olan basketbol değildi'

Yayınlanma: 11.04.2024 - 07:49

Güncelleme: 11.04.2024 - 07:49

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanşında İngiltere'nin London Lions ekibine deplasmanda 81-70 yenilerek ikinci olan Beşiktaş BOA'da yardımcı antrenör Emre Hacıyakupoğlu, yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Emre Hacıyakupoğlu ve oyunculardan Jovano Nogic, Copper Box Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'PARKEDE OLAN BASKETBOL DEĞİLDİ'

Hacıyakupoğlu, "Öncelikle Londra ekibini tebrik ediyorum ama herkes parkede ne olduğunu gördü. Bundan dolayı çok üzgünüm. Parkede olan basketbol değildi. Üç önemli oyuncumuz anlamadığımız bir şekilde 5 faulle oyun dışında kaldı. Takımımla büyük gurur duyuyorum, çok fazla çaba gösterdiler, onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Jovana Nogic de çok üzgün olduğunu belirterek, "Londra ekibini tebrik ediyorum. Seyircimiz bugün muhteşemdi, onları görmek güzeldi. Çok çalıştık ama olmadı. Beş faulle oyundan çıktım, takım arkadaşlarıma sonuna kadar birlikte olamamak, yardım edememek kötü oldu." şeklinde konuştu.