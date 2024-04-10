Beşiktaş BOA, EuroCup'ı ikinci tamamladı
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında Beşiktaş BOA, 7 sayı farkla kazandığı ilk maçın rövanşında London Lions'a 81-70 kaybederek turnuvayı ikinci tamamladı.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Beşiktaş BOA, 75-68 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda London Lions ile karşı karşıya geldi.
İngiltere'de oynanan maçı London Lions, 81-70 kazanarak sayı farkıyla şampiyon oldu.
Beşiktaş BOA, bu sonuçla birlikte turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
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