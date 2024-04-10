Beşiktaş BOA, EuroCup'ı ikinci tamamladı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında Beşiktaş BOA, 7 sayı farkla kazandığı ilk maçın rövanşında London Lions'a 81-70 kaybederek turnuvayı ikinci tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 23:06
Beşiktaş BOA, EuroCup'ı ikinci tamamladı
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Beşiktaş BOA, 75-68 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda London Lions ile karşı karşıya geldi. 

İngiltere'de oynanan maçı London Lions, 81-70 kazanarak sayı farkıyla şampiyon oldu. 

Beşiktaş BOA, bu sonuçla birlikte turnuvayı ikinci sırada tamamladı. 


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