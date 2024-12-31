Beşiktaş, Çaykur Rizespor hazırlıklarına tam gaz devam ediyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor hazırlıklarına tam gaz devam ediyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2024 - 14:05

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 45 dakika sürdü.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma koşuları sonrasında pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, 2 Ocak Perşembe günü yapacağı idmanın ardından Rize'ye gidecek.


Etiketler: #beşiktaş #Trendyol Süper Lig #çaykur rizespor #antrenman
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