Beşiktaş Ciro Immobile ve Rafa Silva ile güldü: Beşiktaş 2-0 Konyaspor

Yayınlanma: 20.10.2024 - 15:23

Güncelleme: 20.10.2024 - 18:01

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş, 2-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 45+2'de Rafa Silva attı.

CIRO IMMOBILE DURDURULAMIYOR

Beşiktaş'ta ilk golü atan Immobile, bu sezon tüm kulvarlarda 12 gole ulaştı. Rafa Silva ise ligin ikinci haftasındaki Antalyaspor maçından sonra ligde gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, bu sonucun ardından 20 puana yükseldi. Konyaspor, 11 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında derbide Galatasaray'ın konuğu olacak. Siyah-beyazlılar, hafta arasında ise perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon deplasmanına gidecek. Konyaspor, ligde gelecek hafta Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Muçi, Rafa, Semih, Immobile.

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 2-0 Konyaspor

90' Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

87' Beşiktaş'ta Rafa Silva ile Gedson Fernandes oyundan çıkarken Onur Bulut ile Joao Mario dahil oluyor.

85' Beşiktaş'ta Rafa Silva sağ kanattan topu taşıyarak çizgiye indi. Konyaspor'da Adil topa müdahale ederek topu kornere gönderdi.

83' Beşiktaş'ta Massuaku kendi yarı alanının solundan rakip yarı alanına harika top sürdü. Ceza sahasına ortasını yaptı ve penaltı noktasının sağ tarafında bulunan Rafa Silva topla buluşup ayak dışıyla bir şut denedi. Savunmadan seken top sağ kanatta Svensson ile buluştu. Svensson'un penaltı noktasında Gedson'a verdiği pasta Gedson'un sağ ayak içiyle vuruşu kalenin üstünden farklı bir şekilde dışarı gitti.

80' Kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktasında bulunan Kramer, kafa vuruşu yaptı fakat top kalenin üstünden dışarı gitti.

79' Konyaspor'da Bazoer sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Beşiktaş savunması araya girerek topu kornere gönderdi.

77' Nicola savunmdan çıkmak isterken Beşiktaş'ta Muçi araya girerek penaltı noktasının sağından şut denedi fakat Konyaspor'da Adil araya girerek arkadaşının hatasını telafi ederek topu kornere gönderdi.

74' Beşiktaş'ta Musrati, merkezden topu sürerek sağ kanatta bulunan Gedson'a yerden pasını verdi fakat meşin yuvarlak Gedson için hızlı kaldı. Sonrasında savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

73' Konyaspor'da Boateng'in yerinne Melih İbrahimoğlu oyuna dahil oldu.

70' Beşiktaş'ta Muçi merkezden topu sürerek topu sol kanatta bulunan Immobile ile buluşturdu. Immobile dar açıdan orta şut karışımı bir vuruş denedi fakat meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.

69' Beşiktaş'ta Immobile sol kanattan harika topu sürerek çizgiye kadar indi. Ceza sahasına sol ayağıyla orta yaptı ama ceza sahasında topa kimse dokunamadan top doğrudan dışarı gitti.

68' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy oyundan çıkarken Al Musrati giriyor.

66' Konyaspor'da Yusuf Erdoğan ve Pedrinho oyundan çıktı. Yerlerine Prip ve Hamidou Keyta dahil oldu.

65' Konyaspor'da Uğurcan kendini yere bıraktı. Hakem Kadir Sağlam oyunu durdurdu.

64' Konyaspor'da Yusuf sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Uduokhai'ye çarpıp yükselen top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

62' Beşiktaş'ta Ndour, merkezde harika bir dönüş yaparak topu Rafa Silva ile buluşturdu. 3'e 3 pozisyonda Rafa sağ kanatta Muçi'ye yerden pasını verdi. Muçi'nin ceza sahasının sağ çarprazından çektiği şut üstten dışarı çıktı.

60' Konyaspor'da Nicola, sağ kanatta harika çalımlarla topu taşıdı. Ceza sahasına ortalamak istedi fakat savunmada Masssuaku araya girerek topu kornere gönderdi.

59' Beşiktaş'ta Ernest Muçi, sağ kanatta topla buluşup yayın sağ tarafından sol ayak üstüyle şutunu çekti. Top üstten dışarı gitti.

58' Mert Günok ayağa kalktı. Oyun yeniden hareketlendi.

57' Pozisyonun ardından Mert Günok kendini yere bıraktı.

56' Konyaspor'da Yusuf ceza sahası içinde topla buluştu. Yusuf Erdoğan kalesinden açılan Mert Günok'a aşırtma bir vuruş denedi. Mert harika bir müdahale yaparak tehlikeyi önledi.

52' Hakem Kadir Sağlam Immobile ve Bazoer'i topsuz alanda yaşadıkları diyalog sonrasında uyardı.

50' Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Yusuf Erdoğan'ın topsuz alanda birbirlerine yaptıkları müdahale sonrasında hakem Kadir Sağlam iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

47' Beşiktaş, harika paslarla rakip yarı alana topu taşıdı. Gedson merkezden sağ kanatta bulunan Muçi'ye pasını verdi fakat Muçi top kontrolü yaparken top eline çarptı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Konyaspor'da Aleksic kendi yarı alanında sol tarafa uzun pas göndermek istedi fakat Ernest Muçi araya girerek penaltı noktasında bulunan Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Ceza sahası içinden yavaş adımlarla topu süren Rafa Silva yerden sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

45' GOL | Rafa Silva Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydediyor.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

39' Beşiktaş'ta Immobile penaltı noktasının sağında topla buluştu. Şut çekmek yerine sol kanatta bulunan Semih'e pasını verdi. Semih'in ceza sahası solundan çektiği şut Konyaspor savunmasından döndü.

33' Rafa Silva, harika hareketlerle merkezden hücum kaleye topu sürmek istedi. Konyaspor'da Adil'in müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyonun ardından Adil sarı kart görrdü.

30' Ciro Immobile, kullandığı penaltı atışıyla ligde 8. golünü kaydetti.

29' GOL | Immobile, penaltıdan bulduğu gol ile Beşiktaş'ı öne geçiriyor.

28' Rafa Silva, merkezden topu harika taşıyarak sol kanatta Semih'e pas verdi. Semih, çizigye inmek istedi fakat savunmada Boranijasevic'İn müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Topun başında Ciro Immobile.

20' Konyaspor'da Bazoer, yayda Rafa Silva'ya faul yaptı. Beşiktaş, tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak. Topun başında Massuaku ve Gedson var.

19' Oyun yeniden hareketlendi. Beşiktaş kendi yarı alanında top çeviriyor.

18' Konyaspor'da Bazoer, Gedson ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam oyunu durdurdu.

17' Beşiktaş'ta Rafa Silva merkezden topu sürerek sol kanatta hareketlenen Semih'e yerden pas gönderdi fakat bu pas Semih için hızlı bir pas oldu. Konyaspor, aut kullanacak.

15' Beşiktaş'ta Semih rakip yarı alanın sol tarafında Adil ile girdiği mücadelede faul yaptı. Konyaspor, serbest vuruş kullanacak.

12' Yusuf Erdoğan sol kanattan hızla topu sürmek istedi fakat Emirhan Topçu araya girerek topu sol kanattan taça gönderdi.

11' Konyaspor'da Adil sağ kanattan içeri ortaladı. Kramer'in vuruşu üstten dışarı gitti.

10' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına doğru ortaladı. Konyaspor savunması topu kafayla karşıladı ve tehlikeyi önledi.

9' Beşiktaş'ta Muçi sağ kanattan rakibinin sağından alıp solundan geçmeye çalıştı fakat savunma araya girerek topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

8' Beşiktaş'ta Immobile orta sahanın sağ tarafında Boranijasevic'e faul yaptı.

6' Beşiktaş'ta Massuaku sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi fakat Konyaspor savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

2' Konyaspor'da Yusuf Erdoğan sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Emirhan Topçu araya girdi ve topu kornere gönderdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.