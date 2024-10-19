Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakibi Athletic Bilbao rahat kazandı!
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Athletic Bilbao, konuk ettiği Espanyol'u 4-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakibi olan Athletic Bilbao, İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Espanyol'u konuk etti.
San Mames Barria'da oynanan mücadeleyi Athletic Bilbao 4-1 kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Daniel Vivian, 28 ile 30. dakikalarda Inaki Williams ve 55. dakikada Alejandro Berenguer kaydetti. Espanyol'un tek golü ise 90+2. dakikada Alvaro Tejero'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao, puanını 17'ye yükseltti. Espanyol ise 10 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Bilbao, Mallorca'ya konuk olacak. Espanyol ise Sevilla'yı konuk edecek.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI NE ZAMAN?
Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde 11 Aralık'ta Fenerbahçe'ye, 22 Ocak'ta ise Beşiktaş'a konuk olacak.
Etiketler: #Athletic Bilbao #espanyol #la liga
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