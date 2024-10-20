Beşiktaş maçı öncesi Ismail Jakobs'tan Galatasaray'a kötü haber!
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Senegalli oyuncu Ismail Jakobs'un durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı.
Galatasaray, Ismail Jakobs'un sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki Onvo Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs'un tedavisine başlanmıştır."
JAKOBS, BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNACAK MI?
NTV Spor'un aktardığına göre Beşiktaş derbisinde forma giymesi beklenmeyen Jakobs'un en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi mücadelesi 28 Ekim Pazartesi günü TSİ 20:00'de oynanacak.
Etiketler: #Ismail Jakobs #galatasaray #sakatlık
Spor Haberleri
- Adını dövme yaptırmıştı! Ünlü futbolcuya DNA testi şoku
- Beşiktaş'tan Cumhuriyet Bayramı'na özel forma!
- Galatasaraylı yıldızın golü tarihe geçti!
- Marsilya, Montpellier deplasmanında!
- Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!
- Roma'nın konuğu Inter!
- Barcelona'nın konuğu Sevilla!
- Atletico Madrid'in konuğu Leganes
- Milli kaleciden Fenerbahçe itirafı!
- Liverpool'un konuğu Chelsea
En Çok Okunan Haberler
-
- Yediğimiz aslında 'köfte' değilmiş!
- Bebeklerini almak için bekleyenler görevlilerle tartıştı
- CHP'li meclis üyesi Yılmaz istifa etti
- 'Katledilen bebek sayısı çok daha fazla...'
- Evinde ölü bulunmuştu: Son yolculuğuna uğurlandı!
- İddianamede yer alan ayrıntılar infial yarattı!
- 'Yenidoğan' skandalı Anadolu'ya sıçradı!
- Galatasaray, 3 puanı golcüleriyle aldı!
- Mevzu yine Gezi'ye
- Tabelalar söküldü, bebekler 'kamuya' sevk edildi