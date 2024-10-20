Beşiktaş maçı öncesi Ismail Jakobs'tan Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Senegalli oyuncu Ismail Jakobs'un durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş maçı öncesi Ismail Jakobs'tan Galatasaray'a kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 13:22

Galatasaray, Ismail Jakobs'un sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki Onvo Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs'un tedavisine başlanmıştır."

JAKOBS, BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNACAK MI?

NTV Spor'un aktardığına göre Beşiktaş derbisinde forma giymesi beklenmeyen Jakobs'un en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi mücadelesi 28 Ekim Pazartesi günü TSİ 20:00'de oynanacak.


Etiketler: #Ismail Jakobs #galatasaray #sakatlık

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