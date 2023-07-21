Beşiktaş Daniel Amartey'i açıkladı!

Beşiktaş, Leicester'dan Daniel Amartey'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 23:00
Beşiktaş Daniel Amartey'i açıkladı!
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Beşiktaş, Jean Onana'nın ardından Daniel Amartey'i de kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaşımıza hoş geldin Daniel Amartey ???? #WelcomeAmartey pic.twitter.com/GZdIFvDDbE

— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 21, 2023


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