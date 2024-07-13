Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı iptal edildi!

Yayınlanma: 13.07.2024 - 19:10

Güncelleme: 13.07.2024 - 19:10

İki takımın karşı karşıya geleceği maç, yoğun yağış nedeniyle başlayamadı.

Mücadele için olumsuz hava şartları sebebiyle erteleme uyarısı yapıldı.

Daha sonra saat 18.30'da oynanması planlanan hazırlık maçı, yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "GNK Dinamo Zagreb ile oynanması planlanan hazırlık maçı, sağanak yağış ve dolu nedeniyle maçın hakemi tarafından iptal edilmiştir." denildi.