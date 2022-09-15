Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığına Aydoğan Cevahir aday oldu
Beşiktaş'ın 17 Eylül'de gerçekleşecek Divan Kurulu başkanlık seçimi için aday olan Aydoğan Cevahir, vaatlerini sıraladı.
Beşiktaş'ta Divan Kurulu'nda 17 Eylül'de başkanlık seçimi heyecanı yaşanacak. Siyah-beyazlılarda mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün dışında iki aday daha bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda Yamantürk'ten sonra Aydoğan Cevahir ve Yalçın Karadeniz de başkanlık için aday oldu.
Aydoğan Cevahir, Divan Kurulu Başkanı seçilmesi halinde yapacaklarını şöyle sıraladı:
- Beşiktaş Divan Kurulu üyelerine sağlık hizmeti sağlanacak.
- Beşiktaşlıların aidiyet duygusunun geliştirilmesi için maçlar, genel kurullar ve cenazeler dışında da bir araya gelinmesi için uğraşılacak.
- Divan Kurulu üyelerinin bir araya geleceği bir tesis inşa edilecek.
- İstanbul dışında Muğla ilinde de bir sosyal tesis yapılacak.
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