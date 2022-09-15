Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığına Aydoğan Cevahir aday oldu

15 Eylül 2022 Perşembe, 11:55

Beşiktaş'ta Divan Kurulu'nda 17 Eylül'de başkanlık seçimi heyecanı yaşanacak. Siyah-beyazlılarda mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün dışında iki aday daha bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Yamantürk'ten sonra Aydoğan Cevahir ve Yalçın Karadeniz de başkanlık için aday oldu.

Aydoğan Cevahir, Divan Kurulu Başkanı seçilmesi halinde yapacaklarını şöyle sıraladı: