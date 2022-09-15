Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığına Aydoğan Cevahir aday oldu

Beşiktaş'ın 17 Eylül'de gerçekleşecek Divan Kurulu başkanlık seçimi için aday olan Aydoğan Cevahir, vaatlerini sıraladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 11:55
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığına Aydoğan Cevahir aday oldu
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Beşiktaş'ta Divan Kurulu'nda 17 Eylül'de başkanlık seçimi heyecanı yaşanacak. Siyah-beyazlılarda mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün dışında iki aday daha bulunuyor. 

Siyah-beyazlılarda Yamantürk'ten sonra Aydoğan Cevahir ve Yalçın Karadeniz de başkanlık için aday oldu.

Aydoğan Cevahir, Divan Kurulu Başkanı seçilmesi halinde yapacaklarını şöyle sıraladı:

  • Beşiktaş Divan Kurulu üyelerine sağlık hizmeti sağlanacak.
  • Beşiktaşlıların aidiyet duygusunun geliştirilmesi için maçlar, genel kurullar ve cenazeler dışında da bir araya gelinmesi için uğraşılacak.
  • Divan Kurulu üyelerinin bir araya geleceği bir tesis inşa edilecek.
  • İstanbul dışında Muğla ilinde de bir sosyal tesis yapılacak.

beşiktaş Divan Kurulu Aydoğan Cevahir

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