Beşiktaş Emlakjet, play-off'a galibiyetle başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Emlakjet, Manisa BŞB'yi 92-74 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 23:00
Beşiktaş Emlakjet, play-off'a galibiyetle başladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Emlakjet ile Manisa BŞB karşı karşıya geldi. 

BJK Emlakjet Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş Emlakjet 92-74 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Siyah-beyazlılar, seride 1-0 öne geçti. 

Toplamda iki galibiyete ulaşanın tur atlayacağı seride diğer maç 18 Mayıs'ta Manisa BŞB'nin sahasında oynanacak.


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