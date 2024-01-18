Beşiktaş Emlakjet uzatmada kazandı!
BKT EuroCup'ta Beşiktaş Emlakjet, normal süresi 80-80 biten maçta Veolia Towers Hamburg'u uzatma sonucu 94-83 mağlup etti.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta mücadelesinde Almanya'nın Veolia Towers ekibini uzatmaya giden maçta deplasmanda 94-83 mağlup etti.
Bu sonuçla gruptaki dokuzuncu galibiyetini elde eden siyah-beyazlı takım, play-off oynamayı garantiledi.
Salon: edel-optics.de Arena
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Saulius Racys (Litvanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)
Veolia Towers: Dziewa 7, Christmas 22, Hinrichs 4, King 12, Durham 10, Krause 3, Hughes 18, Moeller 1, Meisner 6, Bottermann, Brauner
Beşiktaş Emlakjet: Delgado 17, Mathews 22, Needham 6, Kerem Konan 14, Mitchell 6, Allman 12, Berk Uğurlu 9, Simonovic 6, Samet Yiğitoğlu 2, Berkan Durmaz
1. Periyot: 19-19
Devre: 31-44
3. Periyot: 58-65
Normal süre: 80-80
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