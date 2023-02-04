Beşiktaş evinde rahat kazandı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalya Toroslar Basketbol'u 76-66 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 20:43
Beşiktaş evinde rahat kazandı!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalya Toroslar Basketbol'u 76-66 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligdeki 8. galibiyetini elde ederken, Antalya Toroslar Basketbol ise 13. yenilgisini yaşadı.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mesut Öztürk, Metin Erol

Beşiktaş: Evans 28, Billings 4, Melek Uzunoğlu 7, Reimer 9, İrem Naz Topuz 7, Elif Bayram 12, Yağmur Kübra Taşar 9, Kübra İmren Sevindik, Draşkiçevik, Meltem Topaloğlu, İnci Güçlü

Antalya Toroslar Basketbol: Fitzgerald 15, Hillsman 25, Wallace 14, Helin Boybeyi 3, Tuğçe Murat 4, Yağmur Yıldız 5

1. periyot: 21-20

Devre: 31-30

3. periyot: 57-47


Antalya Toroslar Basketbol ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi beşiktaş

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