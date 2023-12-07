Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi kapalı gişe!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 08:13

Güncelleme: 07.12.2023 - 08:13

Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı kapalı gişe oynanacak.

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisi için satışa çıkan biletlerin tükendiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Büyük Beşiktaş Taraftarına Teşekkür Ederiz! Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri, bu akşam (çarşamba) saat 20.00'de satışa sunulmuş ve taraftarımızın yoğun ilgisi sayesinde kısa sürede tükenmiştir.

Yönetim kurulumuzun "şeffaflık" ilkesi gereği, bu maçtan itibaren bilet satış sürecinin detayları taraftarımızla düzenli olarak paylaşılacaktır:

-Stadyum Kapasitesi: 42.445

-Kombine Bilet Sayısı: 21.824

-Sponsor + Barter Bilet Sayısı: 1.757

-Engelli Tribün Bilet Sayısı: 225

-Loca Koltuk Kapasitesi: 3.829

-Basın Tribünü Kapasitesi: 234

-Misafir Tribünü Kapasitesi: 2.130

-Tampon Koltuk: 244

-Satılabilir Bilet Sayısı: 12.202

Passo.com sistemi üzerinden satışa çıkan 12.202 bilet için:

-Mobil cihazlardan 47.153

-Web üzerinden 11.431

-Toplamda 58.584 kişi

satın alma işlemi gerçekleştirmeye çalışmış, satılabilir biletler 1 dakikadan kısa sürede tükenmiştir. Bu maç için satılan biletler devredilemeyecektir.

Taraftarlarımızın bilgisine sunarız."