Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların tarihlerini açıkladı. Yapılan duyuru ile birlikte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin günü de kesinleşmiş oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
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