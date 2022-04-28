Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların tarihlerini açıkladı. Yapılan duyuru ile birlikte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin günü de kesinleşmiş oldu.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2022 Perşembe, 14:52
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
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Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.


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