Beşiktaş Fibabanka, evinde Karşıyaka'yı geçti!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Karşıyaka'yı 89-82 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka'yı konuk etti.
BJK Fibabanka Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 89-82 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, üst üste 3. galibiyetini aldı. Karşıyaka ise 2 maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş Fibabanka, Mersin Spor'u konuk edecek. Karşıyaka ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
1. ÇEYREK: Beşiktaş Fibabanka: 26-24 Karşıyaka
2. ÇEYREK: Beşiktaş Fibabanka: 16-23 Karşıyaka
3. ÇEYREK: Beşiktaş Fibabanka: 24-19 Karşıyaka
4. ÇEYREK: Beşiktaş Fibabanka: 23-16 Karşıyaka
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