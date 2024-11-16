Beşiktaş Fibabanka, ONVO Büyükçekmece'yi 95 sayı ile geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka evinde ONVO Büyükçekmece'i 95-84 yendi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 95-84 mağlup etti.
Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ligde 7. maçında 5. galibiyetine imza atarken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 6. yenilgisini aldı.
Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Beşiktaş Fibabanka: Needham 18, Berk Uğurlu 7, Sleva 9, Martin 10, Terry 6, Allman 13, Mathews 17, Yiğit Arslan 4, Morgan 9, Kerem Konan 2
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Gilmore 5, Starks 11, Sajus 21, Arda Berk Kaya 2, Love 14, Franke 23, Yesukan Onar 8, Erdi Gülaslan, Emircan Koşut
1. Periyot: 24-25
Devre: 51-48
3. Periyot: 74-67
Spor Haberleri
- Kerem Aktürkoğlu'dan penaltı açıklaması!
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na destek!
- Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı
- Beşiktaş Fibabanka, ONVO Büyükçekmece'yi 95 sayı ile geç
- Bahçelievler Belediyespor, deplasmanda hata yapmadı
- Fatih Terim'e Azerbaycan'da büyük ilgi
- A Milli Takım'da sakatlık! Eren Elmalı...
- A Milli Takım'a Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber!
- Gürcistan - Ukrayna maçında kazanan yok!
- Milliler, liderliği son maça bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kazanan isim belli oldu!
- 'Adama lafını yedirirler böyle, ensendeyim'
- 3 ülke daha BRICS'e 'ortak üye' oldu!
- Teğmenler hakkında yeni gelişme!
- Polis yanlış adresi bastı, ev sahibinin kolunu kırdı
- Romanya - Kosova maçı yarıda kaldı!
- 'Tahmin edemedikleri kadar dirençliyiz'
- İlk bulgular neye işaret ediyor?
- Özel'e soruşturmada 'yetkisizlik' kararı
- Bahçeli’nin klipleri ve tripleri