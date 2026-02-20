Beşiktaş GAİN - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'de bugün 2 karşılaşma oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş GAİN ve Anadolu Efes, Türkiye Kupası Dörtlü Final'de karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ GAİN - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Beşiktaş GAİN - Anadolu Efes maçı 17.15'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ GAİN - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma A Spor'dan canlı yayımlanacak.
Mücadeleyi kazanan takım Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda finale yükselecek.
Saat 20.45'te başlayacak diğer müsabakada ise Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom kozlarını paylaşacak.
Türkiye Kupası, 22 Şubat Pazar günü sahibini bulacak.