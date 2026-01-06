Beşiktaş GAİN EuroCup'taki kötü serisine son verdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.01.2026 23:30:00
Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'ın 13. haftasında kendi evinde ağırladığı Ratiopharm Ulm'u 97-76 mağlup etti.

BKT EuroCup B Grubu'nun 13. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında Almanya ekibi Ratiopharm Ulm'u 97-76 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, iki maçlık yenilgi serisini sonlandırarak organizasyondaki 9. galibiyetini aldı. Ratiopharm Ulm ise 8. yenilgisini yaşadı.

Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mario Majkic (Slovenya), Denis Hadzic (Hırvatistan)

Beşiktaş GAİN: Mathews 18, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown 17, Vitto Brown 23, Zizic 10, Dotson 6, Kamagate 4, Yiğit Arslan, Lemar 13

Ratiopharm ulm: Ledlum 17, Jensen 15, Osborne 11, Smith 13, Simon 8, Diakite 4, Kunzewitsch, Faye 2, Garavaglia 2, Sengfelder 4

1. Periyot: 26-26

Devre: 47-38

3. Periyot: 69-58

İlgili Konular: #beşiktaş #EuroCup #Ratiopharm Ulm

