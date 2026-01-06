Beşiktaş GAİN EuroCup'taki kötü serisine son verdi!

BKT EuroCup B Grubu'nun 13. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında Almanya ekibi Ratiopharm Ulm'u 97-76 mağlup etti.
Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, iki maçlık yenilgi serisini sonlandırarak organizasyondaki 9. galibiyetini aldı. Ratiopharm Ulm ise 8. yenilgisini yaşadı.
Salon: Beşiktaş Akatlar
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mario Majkic (Slovenya), Denis Hadzic (Hırvatistan)
Beşiktaş GAİN: Mathews 18, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown 17, Vitto Brown 23, Zizic 10, Dotson 6, Kamagate 4, Yiğit Arslan, Lemar 13
Ratiopharm ulm: Ledlum 17, Jensen 15, Osborne 11, Smith 13, Simon 8, Diakite 4, Kunzewitsch, Faye 2, Garavaglia 2, Sengfelder 4
1. Periyot: 26-26
Devre: 47-38
3. Periyot: 69-58