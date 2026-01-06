Cumhuriyet Gazetesi Logo
Domenico Tedesco'dan Süper Kupa mesajı: 'Başkanın ve birçok oyuncunun...'

Domenico Tedesco'dan Süper Kupa mesajı: 'Başkanın ve birçok oyuncunun...'

6.01.2026 23:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Domenico Tedesco'dan Süper Kupa mesajı: 'Başkanın ve birçok oyuncunun...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 2-0 kazandıkları Samsunspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa'da finale kaldıkları Samsunspor maçının ardından konuştu.

İtalyan teknik direktör, "Bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Başkanın, birçok oyuncunun ilk kupası olabilir. Galatasaray finali için en iyisini yapacağız ve sonucu göreceğiz" dedi.

TEDESCO'DAN MUSABA AÇIKLAMASI

Domenico Tedesco, ilk maçındaki performansıyla dikkat çeken yeni transfer Anthony Musaba ile ilgili, "Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #galatasaray #Süper Kupa #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

Roma deplasmandaki kötü serisine son verdi!
Roma deplasmandaki kötü serisine son verdi! Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lecce'yi 2-0 mağlup etti.
Samsunspor Başkanı, Fenerbahçe'den transferi açıkladı: 'Sezon sonuna kadar bizde'
Samsunspor Başkanı, Fenerbahçe'den transferi açıkladı: 'Sezon sonuna kadar bizde' Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Yıldırım, Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat'ı sezon sonuna kadar kiraladıklarını duyurdu.
Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a geçit vermedi: EuroLeague'de üst üste 4. galibiyet!
Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a geçit vermedi: EuroLeague'de üst üste 4. galibiyet! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 20. haftasında kendi evinde ağırladığı Olympiakos'u 88-80 mağlup etti.