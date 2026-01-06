Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçeli Anthony Musaba gözyaşları içinde açıkladı: 'Çocukluk hayalimdi'

6.01.2026 23:15:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Anthony Musaba, 2-0 kazandıkları Samsunspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı final maçında Samsunspor'u 2-0'lık skorla geçti ve finale yükseldi.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'deki ilk maçında iki asistle yıldızlaşan Anthony Musaba maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Gözyaşlarına hakim olamayan Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara seslenen Musababa, "2 asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum"dedi.

#fenerbahçe #samsunspor #Süper Kupa

