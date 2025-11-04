Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş GAİN, Karadağ deplasmanında mağlup

Beşiktaş GAİN, Karadağ deplasmanında mağlup

4.11.2025 23:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Beşiktaş GAİN, Karadağ deplasmanında mağlup

Beşiktaş GAİN, Eurocup B Grubu 6. haftasında Buducnost VOLI'ye deplasmanda 81-79 mağlup oldu.

Beşiktaş GAİN, Eurocup B Grubu 6. haftasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'ye konuk oldu.

Sportski Centar Moraca'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Buducnost 82-79 kazandı.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar, gruptaki ikinci mağlubiyetini yaşadı. Ev sahibi ekip ise dördüncü galibiyetini elde etti.

Salon: Moraca

Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Leandro Lezcano (Arjantin), Christian Theis (Almanya)

Buducnost VOLI: Sulaimon 20, Slavkovic, Tanaskovic 7, Ferrell 13, Boutsiele 8, Mays 4, Thompson 6, Morgan 12, Kovliar 4, Bouteille 8, Jovanovic

Beşiktaş GAİN: Mathews 11, Dotson 14, Morgan 2, Anthony Brown 15, Zizic 8, Kamagate 4, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 6, Vitto Brown 13

1. Periyot: 21-26

Devre: 47-45

3. Periyot: 70-61

İlgili Konular: #beşiktaş #EuroCup #Buducnost VOLI