Beşiktaş, genç sol bekini 6.5 milyon Avro’ya İskoç kulübüne gönderdi

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 05:00

İskoç kulübü ile Siyah-Beyazlılar 6 milyon 250 bin Avro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay üzerinden anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar, bonservisin 4 milyon Avro’luk kısmını garanti para olarak Rangers’tan alacak.

İskoç kulübü, bonservisin 2 milyon 250 bin Avro’luk kısmını Beşiktaş’a bonus olarak ödeyecek. 21 yaşındaki oyuncunun Rangers’la 5 yıllık anlaşma sağladığı ve sezon başına 700 bin Avro ile bonuslar alacağı öğrenildi.

Rıdvan Yılmaz bir süre önce UEFA Avrupa Ligi’nin son şampiyonu Eintracht Frankfurt’a gitmek üzereyken Alman kulübünün vazgeçmesi üzerine transfer gerçekleşmemişti. Beşiktaş yönetimi Rıdvan’ın ayrılığı sonrası sol bek bölgesine transfer yapacak.



WEGHORST: SEVGİ İKNA ETTİ



Siyah-Beyazlıların yeni transferlerinden Weghorst, “Burnley’de küme düştükten sonra Beşiktaş bana ilgisini gösterdi. Türkiye ile hiç iletişimim olmamıştı ama Beşiktaş’ın teklifi ilgi çekici geldi.

Ismael ve Ceyhun Kazancı ile konuştuktan sonra süreç adım adım ilerledi. Taraftarın inanılmaz etkisi oldu. Beşiktaş’a gelme konusunda çok kişiyle görüşmedim. Taraftarın sevgisini gördükten sonra kararımı vermiştim. Gördüğüm sevgi beni buraya gelmeye ikna etti” dedi.

Hollandalı forvet, TRT Spor’da “Ghezzal’la çok iyi anlaştık şimdiden aramızda bir bağ var. Ghezzal’la oynamak beni heyecanlandırıyor. Her şeyimi vereceğim, savaşacağım. Gol kralı olmak istiyorum” diye konuştu.