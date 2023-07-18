Beşiktaş hazırlık maçında farklı kazandı!
Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Mezokovesd'i 4-0 mağlup etti.
Yeni sezon çalışmalarına Almanya'da devam eden Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Mezokovesd ile karşılaştı.
Mücadeleyi Beşiktaş 4-0 kazandı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Aboubakar, 19 ve 27. dakikada Muleka ve 62. dakikada Semih kılıçsoy'dan geldi.
Jackson Muleka, oynanan son 2 hazırlık maçında 3. golünü attı.
Sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ghezzal, Muleka'nın attığı 2. golün asistini yaptı.
Beşiktaş, daha önce Almanya ekibi Augsburg ile 1-1 berabere kalmıştı.
Beşiktaş ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaşmış ve maç 1-1 berabere bitmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaşın parası böyle çarçur edildi!
- Sedat Peker’den çarpıcı paylaşım
- Burada bir 'utanç' olduğu doğru!
- AKP’nin umut bağladığı Körfez sermayesi gidiyor
- Yusuf Tekin geri adım attı
- Sırbistan'dan Türkiye'ye sert mesajlar
- İki vergide daha yüksek oranlı artış bekleniyor!
- İşte faiz, enflasyon ve büyüme anketi
- Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Umre ziyaretine gitti!
- Fulya Öztürk’ten eleştirilere yanıt