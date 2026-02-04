Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

4.02.2026 23:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Beşiktaş, 24 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Hyeon-gyu Oh'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Beşiktaş, Genk'ten kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh transferini KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, Güney Koreli forvetin transferi için Genk'e 14 milyon Euro ödeneceğini açıkladı.

SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh ile 3.5 sezonluk sözleşme imzalandığını belirtti.

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."

32 MAÇTA 10 GOL

Hyeon-gyu Oh, bu sezon Genk formasıyla tüm kulvarlarda 32 maçta 10 gol kaydetti.

