Okan Buruk'tan transfer yanıtı: 'Her takımın bir bütçesi var'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupadaki İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Maçtan önce de söyledim. Bu maçlar, maç eksiği olan oyuncular için önemli. Bugün bunu tamamladık. Yeni transferimiz 90 dakika oynadı. 3 genç oyuncumuz oynadı. Tek üzüldüğümüz, rakip kaleci ile Ahmed'in çarpışması oldu."

"İlk yarıda daha çok ürettik. İkinci yarıda daha az ürettik. Kazanmak istiyorduk. 9 puan. Grupta birinci sıradayız. Son maçı Alanya ile oynayacağız. Biz o maçı oynarken Trabzonspor ve Başakşehir oynayacak. İki tane güzel maç olacak."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Maç öncesi de söyledim. Ben artık takıma odaklanmak zorundayım. Burada da söyledim, maça odaklandık dedim. Yarın Avrupa için liste verme zamanı. Bugün bir oyuncu geldi, daha önce iki oyuncu geldi. Şu anda durum bu şekilde. Arada 2 gün var. Net olan, eksik olan bölgeleri tamamlamaktı. Bir ölçüde bunu tamamladık. Yarın daha net bir şekilde yeni gelen oyuncumuz da imzayı attıktan sonra... Şu andaki düşüncemiz bu şekilde. Transfer üzerinden konuşuyoruz her şeyi. Önemli bir kadromuz var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Singo, yaklaşık 70 gündür oynamıyordu. Bizim için bir transfer gibi oldu. Çok şükür kadromuz tamamlandı. 3 oyuncu ile birlikte kadro yarışı yeniden başlıyor. Ben ve takım buna odaklanmak istiyor. Aslolan sahadaki performansımız. Çok fazla transfer yaptığınızda kimse size kupa vermiyor. Önemli olan takıma odaklanmak, futbolumuzu geliştirmek. 3 kulvarda yarışacaksak oyuncuları hazır tutmak. Oyuncularımla birlikte takım olmayı ve performans vermeyi umuyorum."

JUVENTUS MAÇI YANITI

-"Juventus maçı için kadro yeterli mi?"

"Biz kasım ayında ekstrem bir şey yaşadık, eksilme yaşadık. Kadro o zaman eksik gözüktü. Galatasaray Spor Kulübü'nün harcadığı bu sezon bonservisler, maaşlar... Hepsini üst üste koyunca, geçen hafta da söyledim. Osimhen'in bonservisi, maaşı koyduğunuzda bir takım kurma şansınız var. Bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Uğurcan ve Singo gibi... İlkay'ı kadroya kattık. Sane gibi çok önemli bir oyuncu kadroya kattık. Her takımın bir bütçesi var. Sezon başında ona sadık kalmanız gerekiyor. Delenler var, ceza alanlar var. Avrupa'da da bununla ilgili ceza alanlar var. Bundan önce çok ceza alan Türk takımı var. Transfer yapın üzerinden gitmemek lazım. Bu konulara da hakim olmak gerekiyor."

"Şimdi önemli destekler aldık. Asprilla'nın performansı, Noa Lang'ın geçen haftaki performansına bakınca bize gerçekten katkı sağlayacak iki oyuncu geldi. Renato'nun da işlemleri bitecek. Antrenmanlarda göreceğiz, genç ve dinamik bir oyuncu. Kadro dinamiği için bunlar çok önemliydi. Bundan sonra sahaya odaklanacağız."

Can Armando Güner sorusuna yanıt:

"Transfer dosyası açtınız sanırım. (Gülerek) Görüşmeler sürüyor. Sezon sonu anlaşma için kendisiyle anlaşma sağlandı. Şu andaki gelişiyle ilgili görüşmeler sürüyor. Transferden çok ben takıma odaklandım."