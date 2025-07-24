Beşiktaş’ın hocası Solskjaer, bugün UEFA’daki Shakhtar maçı için konuştu: ‘Final hayalimiz var’

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’i konuk edecek. Saat 21.00’de başlayacak ve Haber Türk Spor’dan naklen yayımlanacak mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer iddialı konuştu.

Norveçli hoca, bu sezon UEFA Avrupa Ligi finalinin Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olması hakkında “Finalin kendi sahamızda oynanacak olması ekstra bir motivasyon sağlıyor. Böyle bir hayalimiz var. Oralara çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor” dedi.

52 yaşındaki çalıştırıcı, Shakhtar Donetsk’in kaliteli ve zor bir takım olduğunun altını çizip, “Hazırız. Formanızda Beşiktaş amblemi varsa her maç sizin için büyük bir maçtır. Arda Turan’ın iyi bir futbol geçmişi var. Kendisine yarın (bugün) hoca olarak büyük zorluklar çıkaracağım” diye konuştu.

Solskjaer, “Taraftarın gelip izlemek istediği bir Beşiktaş oluşturmak istiyorum. Her zaman yeni opsiyonlara açığız. Bu konuda istekliyiz, daha iyi oyuncu bulursak buna açığız. Başkanımız iradesini gösterdi. Kaliteli oyuncular transfer ettik” diye konuştu.

ORKUN: EFSANE OLACAĞIM

Beşiktaş’ın yeni transferi Orkun Kökçü, kulübün efsanelerinden biri olmak istediğinin altını çizip, “Buraya gelirken de kafamda bunu kurdum. Kararımı da öyle verdim. Beşiktaş beni tutmak isterse sonuna kadar buradayım. Avrupa’ya gideyim kafasında değilim. Burada mutluyum, mutlu olduğum yerdeyim” dedi. Milli futbolcu, “Shakhtar çok güçlü bir takım. Arda Turan hocamız da orada. Oyun sistemini de biliyoruz. İyi bir maç olacak. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Takım olarak iyi hazırlandık. Güzel bir maç çıkarmak istiyoruz. İkinci maça avantajlı şekilde gitmek istiyoruz” diye konuştu.