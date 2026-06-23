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Beşiktaş'ın sezon öncesi kamp programı belli oldu

Beşiktaş'ın sezon öncesi kamp programı belli oldu

23.06.2026 17:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ın sezon öncesi kamp programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezon öncesi kamp programını açıkladı.

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Beşiktaş, yeni sezon öncesi kamp planlamasına dair açıklama yaptı.

Slovakya'da kamp yapacak Beşiktaş, burada 6 hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlı ekip açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Futbol A Takımımız, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Siyah-beyazlılarımız, yeni sezonun ilk antrenmanını 28 Haziran Pazar günü akşamı gerçekleştirecek.

Takımımız, yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek.

Ekibimiz, Slovakya kampında 6 hazırlık maçı oynayacak. Türkiye saati ile maç programı şöyle:

2 Temmuz Perşembe

18.00 Beşiktaş – Gyirmoth (X-Bionic Sphere)

5 Temmuz Pazar

18.00 Beşiktaş – MTE 1904 KFT (MTE 1904 Sporttelep)

10 Temmuz Cuma

18.00 Beşiktaş – Mattersburg (Pappelstadion) 35'er dakikadan iki devre

19.30 Beşiktaş – Widzew Lodz (Pappelstadion) 35'er dakikadan iki devre

14 Temmuz Salı

12.00 Beşiktaş – Dynamo Malzenice (X-Bionic Sphere)

18.30 Beşiktaş – Spartak Trnava (Stadion Antona Malatinskeho)"

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