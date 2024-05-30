Beşiktaş işe Salih Uçan arasında mutlu son!

Beşiktaş Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez, sözleşmesi biten Salih Uçan ile görüşme gerçekleştirdi ve taraflar anlaşma sağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 20:05
Beşiktaş işe Salih Uçan arasında mutlu son!
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Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

Siyah beyazlı takımda Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez'in katıldığı görüşmeden olumlu sonuç çıktı.

Beşiktaş, Salih Uçan ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Siyah beyazlılar, tecrübeli oyuncu ile birkaç gün içinde resmi imzaları  atacak.


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