Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
18 Mart Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - İstanbulspor mücadelesini beIN Sports canlı yayımlayacak.
Ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 46 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, İstanbulspor'u yenerek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.
Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmayı kazanan İstanbulspor ise çıkışına Beşiktaş karşısında da devam etmeyi hedefliyor. Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı sarı-siyahlı takım, 26. haftaya 24 puanla 16. basamakta girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.
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