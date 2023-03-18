Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 09:52
Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

18 Mart Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - İstanbulspor mücadelesini beIN Sports canlı yayımlayacak.

Ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 46 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, İstanbulspor'u yenerek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.

Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmayı kazanan İstanbulspor ise çıkışına Beşiktaş karşısında da devam etmeyi hedefliyor. Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı sarı-siyahlı takım, 26. haftaya 24 puanla 16. basamakta girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.


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