Beşiktaş, Jackson Muleka'yı açıkladı!
Beşiktaş, Standard Liege'den Jackson Muleka transferini resmi olarak açıkladı.
Beşiktaş, Standard Liege'den Jakcson Muleka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Belçika ekibine 22 yaşındaki futbolcunun transferi için 3.35 milyon euro bonservis ödeneceği belirtildi. Beşiktaş ayrıca, Kongolu futbolcuya sezon başıona net 1 milyon euro yıllık ücret ödeneceğini duyurdu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Video Haberler
- İki teklifi de reddettiler
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti
- Şimdi de davul zurnayla dükkanını kapattı
- Güney Kore’de balıkçı tekneleri alev aldı
- Kadınları çekerken yakalandı
- Zincirleme kaza TEM'i kapattı
- Sarallar'dan mekan baskını
- Sakarya'da bıçaklı kavga
- Duvara çarpan otomobilde anne ile 2 çocuğu yaralandı
- O anlar kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Katilin paylaşımları ortaya çıktı
- AKP'li yönetici doktorları hedef aldı!
- Motorine indirim geldi: İşte son fiyatlar...
- Erdoğan’dan gece yarısı görevden alma ve atama kararları
- Kameralar önünde gerginlik
- Artık yeter! Yine saldırdılar...
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti
- Cenaze töreninde Koca'ya büyük protesto
- Soylu'dan 'Cumhuriyet' açıklaması!
- Kadir Şeker'e tahliye kararı!