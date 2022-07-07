Beşiktaş, Jackson Muleka'yı açıkladı!

07 Temmuz 2022 Perşembe, 20:11

Beşiktaş, Standard Liege'den Jakcson Muleka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Belçika ekibine 22 yaşındaki futbolcunun transferi için 3.35 milyon euro bonservis ödeneceği belirtildi. Beşiktaş ayrıca, Kongolu futbolcuya sezon başıona net 1 milyon euro yıllık ücret ödeneceğini duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."