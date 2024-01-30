Beşiktaş Jamaal Lascelles'den vazgeçti!
Beşiktaş'ın uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Jamaal Lascelles için istenilen bonservis bedeli sebebiyle askıya alındı.
Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen ve gözünü Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'e çeviren Beşiktaş'a kötü haber geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Newcastle United, 30 yaşındaki İngiliz stoper için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
Bu gelişmenin üzerine Beşiktaş şu an için transferi askıya aldı.
22 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Newcastle United ile 22 resmi maça çıkan Jamaal Lascelles bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.
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