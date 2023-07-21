Beşiktaş, Jean Onana'yı KAP'a bildirdi!

Yayınlanma: 21.07.2023 - 22:55

Güncelleme: 21.07.2023 - 22:55

Beşiktaş, Jean Onana transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.