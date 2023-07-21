Beşiktaş, Jean Onana'yı KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, Jean Onana transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş, Jean Onana transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
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