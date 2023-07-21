Beşiktaş, Jean Onana'yı KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Jean Onana transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 22:55
Beşiktaş, Jean Onana'yı KAP'a bildirdi!
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Beşiktaş, Jean Onana transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.


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