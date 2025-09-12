Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş, Jota Silva'nın lisansını çıkardı!

Beşiktaş, Jota Silva'nın lisansını çıkardı!

12.09.2025 17:09:00
Beşiktaş, Jota Silva'nın lisansını çıkardı!

Beşiktaş'ın Nottingham Forest ile anlaşma sağladığı kanat oyuncusu Jota Silva, transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi. Beşiktaş, İstanbul'a gelen Portekizli futbolcunun lisansını çıkardı.

Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva transferinde mutlu sona ulaştı.

Kulüpler arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanırken, Jota Silva'nın Beşiktaş'a transferi kiralık olarak gerçekleşecek. Siyah-beyazlılar, kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro ödeyecek.

ŞARTA BAĞLI ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU!

Beşiktaş'ın yaptığı anlaşmada 17 milyon Euro'luk şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Image

İSTANBUL'A GELDİ VE LİSANSI ÇIKTI

Portekizli futbolcu, Beşiktaş'a transferini tamamlamak için cuma günü sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Jota Silva'nın lisansını da çıkardı.

HAVALİMANINDA İLK AÇIKLAMA

Havalimanında açıklamalarda bulunan Jota Silva, "Çok iyi hissediyorum. Mutluyum, burada olduğum için heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum" dedi.

26 yaşındaki futbolcu, "Taraftara mesajım, bize desteklerini, tutkularını her zaman devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Ben ve takım arkadaşlarım, sahada %100'ümüzü onlar için vereceğiz" sözlerini sarf etti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 37 maçın 8'ine ilk 11'de çıkan Jota, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

