Jota Silva'nın sağlık kontrollerinin ardından transferin son gününde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Peki, Jota Silva kim, mevkisi ne? Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva hangi takımlarda oynadı? Jota Silva'nın değeri ne kadar?

JOTA SILVA KİM, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

João Pedro Ferreira da Silva, 1 Ağustos 1999 yılında, Porto'da dünyaya geldi. Portekizli futbolcu, sağ kanat mevkisinde forma giymekte olup, hızı ve çevikliği ile ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.

JOTA SILVA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Jota Silva, futbola 2010 yılında Portekiz'in Sousense kulübünün altyapısında başladı. Buradaki gelişiminin ardından, 2017 yılında Paços de Ferreira altyapısına transfer olan genç oyuncu, burada profesyonel futbol kariyerine ilk adımı attı.

Silva'nın futbolculuk kariyerinde sırasıyla Espinho, Leixões ve Casa Pia takımlarında forma giydiği biliniyor. 2021 yılında Casa Pia kulübüne transfer olan Silva, burada sergilediği performansla adından söz ettirdi ve takımının Portekiz 1. Ligi olan Primeira Liga'ya yükselmesinde önemli rol oynadı.

Başarılı performansının ardından 2022 yılında Vitória Guimarães takımına transfer olan Jota Silva, burada 2 sezon forma giydi. Bu süreçte çıktığı 83 maçta 20 gol kaydeden Silva, takımının en dikkat çeken oyuncularından biri oldu. 2024 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Silva, ilk sezonunda 31 maçta 3 gol ve 1 asist üretti.