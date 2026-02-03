Beşiktaş, Junior Olaitan transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Junior Olaitan'ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."
17 MAÇTA 2 GOL
Göztepe'nin sezon başında Fransa 2. Lig takımı Grenoble'dan 850 bin Euro'ya transfer ettiği Olaitan, 17 Süper Lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı.