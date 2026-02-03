Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş, Junior Olaitan transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Junior Olaitan transferini resmen açıkladı!

3.02.2026 23:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş, Junior Olaitan transferini resmen açıkladı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Göztepe forması giyen 23 yaşındaki Beninli Junior Olaitan'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Beşiktaş, Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Junior Olaitan'ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

17 MAÇTA 2 GOL

Göztepe'nin sezon başında Fransa 2. Lig takımı Grenoble'dan 850 bin Euro'ya transfer ettiği Olaitan, 17 Süper Lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı.

Image

İlgili Konular: #göztepe #beşiktaş #transfer #Junior Olaitan

İlgili Haberler

Ernest Muçi'den Fatih Tekke'ye övgü: 'Performansımda hocamın rolü büyük'
Ernest Muçi'den Fatih Tekke'ye övgü: 'Performansımda hocamın rolü büyük' Trabzonspor'un Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, 3-0 kazandıkları Fethiyespor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Fatih Tekke'den transfer açıklaması: 'Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservisini verdik ama...'
Fatih Tekke'den transfer açıklaması: 'Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservisini verdik ama...' Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3-0 kazandıkları Fethiyespor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Anadolu Efes EuroLeague'deki 9 maçlık kötü serisini sona erdirdi!
Anadolu Efes EuroLeague'deki 9 maçlık kötü serisini sona erdirdi! Anadolu Efes, EuroLeague'in 26. haftasında kendi evinde ağırladığı Valencia Basket'i 107-90 mağlup etti.