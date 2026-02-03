Ernest Muçi'den Fatih Tekke'ye övgü: 'Performansımda hocamın rolü büyük'

Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi, Fethiyespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maça yavaş başladıklarını dile getiren Muçi, ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele aldıklarını belirterek, "Başlangıçta aslında nedenini bilmesem de yavaş bir başlangıç oldu. İkinci devrede presle birlikte golü de bulduk. Maçlarda ilk golü bulana kadar zorlanırsınız, sonrasında ise daha kolay geçer" ifadelerini kullandı.

"PERFORMANSIMDA HOCAMIN ROLÜ BÜYÜK"

Galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arnavut futbolcu, performansına da değinerek, "Kazandığımız için çok mutluyum. Performansım için de mutluyum. Takımımız adına ve benim adıma işler iyi gittiği için iyi hissediyorsunuz. Performansımda hocamın bana inanmasının ve takımımın çok önemli bir rolü var" dedi.