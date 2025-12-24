Beşiktaş, Kadıköy’deki derbide F.Bahçe’yi Cerny’nin 90+1’de attığı golle yendi: Kupa kartalı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.12.2025 04:00:00
Hilmi Türkay
Fenerbahçe–Beşiktaş derbisinde hakem Oğuzhan Çakır ve VAR kararları maça damga vurdu. 40. dakikada Beşiktaşlı Abraham’ın Mert Müldür’e müdahalesi sonrası VAR uyarısıyla Fenerbahçe lehine penaltı verildi. Topu Asensio kullanarak golünü kaydederken, diğer tartışmalı pozisyonlarda hakem ve VAR devam kararı verdi.

Derbiye hakem Oğuzhan Çakır’ın ve VAR’ın kararları damga vurdu. 40. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta Beşiktaşlı Abraham ceza sahası içinde Mert Müldür’ü arkadan formasından çekip düşürdü. Hakem Oğuzhan Çakır pozisyona “Devam” dedi.

Maç bir süre devam ederken hakem Çakır, VAR uyarısıyla oyunu durdurdu. Pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, F.Bahçe lehine penaltı verdi. 68. dakikada Djalo’nun Szymanski’nin bileğine müdahalesinde F.Bahçe penaltı bekledi. Hakem Çakır devam ettirdi, VAR uyarmadı. 82. dakikada Orkun Kökçü’nün ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaş, Oosterwolde’nin arkadan ittiğini belirtip penaltı itirazında bulundu. Karar devam oldu.

ASENSIO YİNE ATTI

F.Bahçe’nin penaltısını kullanmak için Kerem Aktürkoğlu topu eline aldı. Ancak tribünlerden kısa süreli Asensio sesleri yükselince milli futbolcu, topu İspanyol yıldıza bıraktı. Asensio penaltıyı gole çevirip kendisiyle özdeşleşen matador selamını verdi. Asensio, Türkiye kariyerindeki ikinci Beşiktaş derbisinde de golünü attı. Asensio bu sezon 19 maçta 9. golünü kaydetti. 

